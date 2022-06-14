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    Нацбанк купил 74,5 млн долларов для ЕНПФ

    14 Июня 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях поддержания валютной доли пенсионных активов в мае для ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для выделения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в начале месяца было продано 4 млн долларов США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального фонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Национальный фонд», - сказал Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

    «В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке», - сообщил он.

    Также, по словам главы Нацбанка, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

    «Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - добавил Г. Пирматов.

    По информации Нацбанка, валовые международные резервы на конец мая этого года составили 86,5 млрд долларов. Золотовалютные активы НБ РК составили 32,8 млрд долларов, снизившись с начала года на 1,6 млрд долларов за счет валютных интервенций, снижения остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу. Активы Национального фонда составили 53,8 млрд долларов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нацбанк Казахстана Экономика ЕНПФ
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