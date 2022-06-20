Нацбанк Казахстана запустил систему мгновенных платежей и переводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию модернизированную платформу системы мгновенных платежей (далее – СМП) для проведения мгновенных переводов и платежей между клиентами разных банков в режиме 24/7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фининститута.

«Система разработана с целью предоставить потребителям финансовых услуг удобный и простой платежный онлайн-сервис с применением инструментов оплаты вне зависимости от обслуживающего банка. Функционал системы позволяет осуществлять переводы по номеру мобильного телефона и платежи по QR-коду между клиентами разных банков. СМП станет основой для развития и расширения спектра предоставляемых финансовыми институтами цифровых сервисов», - говорится в сообщении.

Запуск сервисов осуществляется в два этапа:

- первый этап – переводы физических лиц по номеру телефона (P2P-переводы);

- второй этап – безналичные платежи посредством QR-кода (по национальному стандарту QR-кода) и реализация новых сценариев оплаты в пользу торговых организаций, включая платежи по запросу.

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка РК, клиенты будут проинформированы о доступности сервисов своим обслуживающим банком.

Для переводов по номеру телефона отправителю денег будет достаточно ввести в мобильном приложении своего банка – участника СМП номер мобильного телефона получателя, указать сумму перевода и банк получателя. После инициирования перевода зачисление денег получателю на его счет в банке – участнику СМП происходит мгновенно. Тарифы на услуги P2P-переводов для своих клиентов банки устанавливают самостоятельно.

На сегодня соглашения об участии в СМП заключили девять банков второго уровня, из которых четыре банка уже открыли доступ к СМП своим клиентам, а пять банков находятся на стадии подключения. Новая услуга появится в мобильных приложениях этих банков по мере отладки внутренних процессов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Постепенное подключение к СМП других казахстанских банков планируется с учетом согласованного графика.