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    Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «MEDEÝ»

    29 Декабря 2020, 19:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение серебряные коллекционные монеты «MEDEÝ» номиналом 500 тенге из серии монет «Достояние Республики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Реализация коллекционных монет «MEDEÝ» будет осуществляться через интернет-магазин Национального Банка.

    Информация о дате продаж будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

    Переход на онлайн-продажи реализуется в пилотном режиме с целью обеспечения безопасности населения на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. Онлайн-реализация и доставка монет будут осуществляться с помощью обновлённой платформы интернет-магазина НБК. Поскольку обработка заказов требует определенного времени, то реализация монет будет распределена на несколько дней.

    О коллекционных монетах «MEDEÝ»

    Концепция дизайна монеты «MEDEÝ» иллюстрирует историю возникновения знаменитой плотины и ледового катка, «рожденного взрывом».

    Графическая концепция дизайна монеты построена на аллегорическом восприятии скалистых гор Заилийского Алатау, окружающих знаменитый высокогорный каток «Медео».

    Описание монет «MEDEÝ»:

    Монеты изготовлены из серебра с золочением, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством «proof», тиражом 3 000 (три тысячи) штук. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

    На аверсе монеты в центральной части изображены государственный Герб Республики Казахстан в обрамлении надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», номинал монеты и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлена монета, отражены его проба и масса.

    На реверсе монеты в центре изображен высокогорный каток «Медео» на фоне скалистых гор. По окружности монеты на широком канте расположены рельефные надписи: год чеканки монеты, официальный год открытия катка, количество установленных мировых рекордов, высота над уровнем моря и название ледового катка и место его расположения на государственном, русском и английском языках.

    Коллекционные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

    Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Алматы
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