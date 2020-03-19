Нацбанк и KASE сделали заявление по торгам на бирже

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Совместное заявление сделали Национальный Банк РК и АО «Казахстанская фондовая биржа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14% и более, чем на 60%, с начала года. Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабился за день на 7.3%, а с начала года более, чем на 30%.

В этих условиях для ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан, Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение о проведении торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в форме Франкфуртского аукциона», - сообщили в Нацбанке.

Решение о проведении торгов в виде Франкфуртского аукциона позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке.

Информация о дальнейшем режиме торгов будет доводиться через публичные заявления.



