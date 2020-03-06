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Нацбанк готов предотвратить спекулятивные колебания тенге – Алия Молдабекова

6 Марта 2020 10:23
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Нацбанк готов предотвратить спекулятивные колебания тенге – Алия Молдабекова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова прокомментировала воздействие внешних факторов на валютный рынок и рассказала о принятых Нацбанком мерах стабилизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глобальное распространение нового вируса действительно является на сегодня основным вызовом для мировой экономики. Финансовые рынки переживают не самые лучшие времена, экономический рост замедляется, прогнозы пересматриваются в сторону ухудшения. Для поддержки экономики ФРС, Банк Канады и центральный банк Австралии уже снизили ставки. Активное распространение вируса за пределами Китая вызвало глобальное ухудшение риск-аппетита инвесторов и частичный отток капитала из стран с развивающейся экономикой. Частично нервозность внешних рынков отразилась и на Казахстане. Кроме того, определенное давление на внутреннем валютном рынке было вызвано ожиданием итогов оценки качества активов банковской системы», - прокомментировала Алия Молдабекова.

Она подчеркнула, что плавающий обменный курс является автоматическим стабилизатором от внешних шоков. Вместе с тем, с конца января цены на нефть упали с 60 почти до 50 долларов за баррель. Рубль подешевел за февраль на 4,5%, индонезийская рупия ослабла на 4,9%, национальные валюты Мексики, Турции, Бразилии, ЮАР «упали» порядка на 4% каждая. Центральные банки Индонезии и Бразилии сообщили о проведенных валютных интервенциях.

«Тенге ослаб за месяц не так сильно, всего на 0,6%. Это связано с тем, что февраль – месяц основных налоговых выплат, и продажи экспортеров поддержали тенге», - сказала зампред Нацбанка.

Однако, как отметила Алия Молдабекова, после окончания налогового периода, наблюдалось ухудшение ситуации с коронавирусом, его быстрое распространение вне Китая. Усугубилась негативная динамика на мировых финансовых рынках: акции продолжили падение. Курс российского рубля заметно ослаб.

«Цена на нефть с 24 по 28 февраля упала с 57 до 50,5 долларов за баррель, или более чем на 11%. Все это привело к соответствующей реакции участников нашего валютного рынка и к резкому росту спроса на иностранную валюту. Для стабилизации ситуации на валютном рынке и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк в условиях низкой ликвидности валютного рынка и ограниченного предложения был вынужден провести валютные интервенции в последние дни февраля», - заявила она.

Национальный банк за февраль продал $94,8 млн. Интервенции проводились на биржевом рынке из золотовалютных активов Национального банка и не препятствовали формированию общей динамики обменного курса.

«При этом мы подчеркиваем, что Национальный банк продолжает постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в рамках плавающего обменного курса готов предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных и спекулятивных колебаний национальной валюты», - сказала она.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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