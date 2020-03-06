Нацбанк готов предотвратить спекулятивные колебания тенге – Алия Молдабекова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова прокомментировала воздействие внешних факторов на валютный рынок и рассказала о принятых Нацбанком мерах стабилизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глобальное распространение нового вируса действительно является на сегодня основным вызовом для мировой экономики. Финансовые рынки переживают не самые лучшие времена, экономический рост замедляется, прогнозы пересматриваются в сторону ухудшения. Для поддержки экономики ФРС, Банк Канады и центральный банк Австралии уже снизили ставки. Активное распространение вируса за пределами Китая вызвало глобальное ухудшение риск-аппетита инвесторов и частичный отток капитала из стран с развивающейся экономикой. Частично нервозность внешних рынков отразилась и на Казахстане. Кроме того, определенное давление на внутреннем валютном рынке было вызвано ожиданием итогов оценки качества активов банковской системы», - прокомментировала Алия Молдабекова.

Она подчеркнула, что плавающий обменный курс является автоматическим стабилизатором от внешних шоков. Вместе с тем, с конца января цены на нефть упали с 60 почти до 50 долларов за баррель. Рубль подешевел за февраль на 4,5%, индонезийская рупия ослабла на 4,9%, национальные валюты Мексики, Турции, Бразилии, ЮАР «упали» порядка на 4% каждая. Центральные банки Индонезии и Бразилии сообщили о проведенных валютных интервенциях.

«Тенге ослаб за месяц не так сильно, всего на 0,6%. Это связано с тем, что февраль – месяц основных налоговых выплат, и продажи экспортеров поддержали тенге», - сказала зампред Нацбанка.

Однако, как отметила Алия Молдабекова, после окончания налогового периода, наблюдалось ухудшение ситуации с коронавирусом, его быстрое распространение вне Китая. Усугубилась негативная динамика на мировых финансовых рынках: акции продолжили падение. Курс российского рубля заметно ослаб.

«Цена на нефть с 24 по 28 февраля упала с 57 до 50,5 долларов за баррель, или более чем на 11%. Все это привело к соответствующей реакции участников нашего валютного рынка и к резкому росту спроса на иностранную валюту. Для стабилизации ситуации на валютном рынке и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк в условиях низкой ликвидности валютного рынка и ограниченного предложения был вынужден провести валютные интервенции в последние дни февраля», - заявила она.

Национальный банк за февраль продал $94,8 млн. Интервенции проводились на биржевом рынке из золотовалютных активов Национального банка и не препятствовали формированию общей динамики обменного курса.

«При этом мы подчеркиваем, что Национальный банк продолжает постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в рамках плавающего обменного курса готов предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных и спекулятивных колебаний национальной валюты», - сказала она.