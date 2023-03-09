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    Нацархив РК пополнился документами из личных фондов выдающихся женщин

    9 Марта 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном архиве РК прошло торжественное мероприятие «Әйелдің әсем әлемі», в рамках которого в архивный фонд были включены документы из личных фондов Розы Мукановой, Лейло Бекназар-Ханинга и Кунсулу Закарья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    Роза Муканова — писательница, сценарист, драматург, заслуженный деятель Казахстана. Неоднократный лауреат международных кинофестивалей. Ее пьеса «Мәңгілік бала бейне» 18 лет кряду не сходит с театральных подмостков и очень полюбилась зрителям.

    Лейло Бекназар-Ханинга — известная актриса театра и кино с десятками культовых ролей, заслуженный деятель Казахстана. Педагог и профессор Казахского национального университета искусств.

    Кунсулу Закарья — доктор биологических наук, профессор, полноправный член Академии естественных наук, член-корреспондент Академии естественных наук РФ. На ее счету более 200 научных проектов. Она одна из разработчиков отечественной вакцины от коронавируса QazVac.

    «Мы чествуем выдающихся женщин, внесших неоценимый вклад в нашу науку и искусство. Этот самый вклад мы и беремся оберегать. Уверен, что те документы, которые сегодня пополнили наш архив, будут иметь особую историческую ценность для следующих поколений»,— заявил председатель Комитета по делам архивов и управлению документацией МКС РК Куат Бораш.

    В рамках мероприятия также прошла выставка с экспонатами из личных фондов видных деятелей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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