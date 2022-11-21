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    Наблюдатели за голосованием на избирательном участке в Москве не выявили нарушений

    21 Ноября 2022, 00:01

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Участники группы наблюдателей по голосованию на президентских выборах по избирательному участку № 265 при посольстве Казахстана в РФ не зафиксировали нарушений избирательного права и процедуры проведения голосования, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам международного наблюдателя от Межпарламентской Ассамблеи СНГ

    Андрея Брыксенкова, голосование в Москве проходило достаточно активно. Он обратил внимание, что с каждым разом организация голосования на участке при Посольстве РК в Москве становится все лучше.

    «Учитывая сегодняшнюю холодную погоду, предусмотрен горячий чай для избирателей. Все очень продумано и грамотно организовано, оперативно предоставляется вся необходимая информация, – заметил он. – Выборы отражают отношение государства к своим гражданам. То, что мы видим здесь сегодня, показывает очень ответственное отношение Казахстана к процессу».

    Независимый наблюдатель за голосованием от общественного фонда «Еркіндік Қанаты» Милана Байсултанова отметила высокий уровень организации голосования.

    «Процесс голосования прошел очень организованно, очень гладко, без грубых нарушений. Члены комиссии очень уважительно относились к избирателям и наблюдателям. Все было очень прозрачно, честно, комфортно. Хотелось бы, чтобы на всей территории Казахстана подобным образом проводились выборы», - сказала она.

    «Голосование соответствовало общепринятым международным стандартам и законодательству Казахстана, - добавила М. Байсултанова. - Была обеспечена тайна голосования и возможность беспрепятственного волеизъявления для всех граждан».

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Выборы Россия Президентские выборы - 2022
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