Наблюдатели СНГ отметили положительное впечатление о ходе досрочного голосования в Беларуси

ФАНИПОЛЬ. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - У миссии наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования на выборах в Палату представителей седьмого созыва в Беларуси. Об этом журналистам сообщил глава миссии Сергей Лебедев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

В Беларуси находятся долгосрочные наблюдатели из восьми стран СНГ. Всего в составе миссии Содружества 475 человек, которые наблюдают за досрочным голосованием в разных регионах страны. Так, Сергей Лебедев посетил избирательные участки, размещенные на территории средней школы №1 Фаниполя.

«По итогам общения с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями, самими избирателями у нас складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Сергей Лебедев отметил хорошее оформление избирательных участков: наглядная агитация, информационные материалы, которые наблюдателям предоставляются в полном объеме. «Мы ни от кого не услышали замечаний, нареканий в адрес избирательных комиссий», - добавил он.

Глава миссии выразил надежду, что избирательная кампания продолжится в таком же ключе. Самое главное, убежден Сергей Лебедев, чтобы выборы, которые в Беларуси проходят на конкурентной основе, помогли пройти в парламент достойным депутатам.

Досрочное голосование на парламентских выборах завершается 16 ноября. Основной день голосования - 17 ноября.