Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Наблюдатели ознакомились с готовностью избирательных участков к проведению выборов в СКО

    8 Января 2021, 18:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Наблюдатели из числа представителей Гражданского альянса Казахстана по Северо-Казахстанской области, ОО «Альянс женских сил», ОО «Ассоциация деловых женщин СКО», ОО «Рух. Тіл. Жаңғыру», территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области посетили избирательные участки, где ознакомились с готовностью участков к проведению 10 января 2021 года выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан на территории города Петропавловска. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В области была проведена большая подготовительная работа с наблюдателями. Каждый из них прошел обучение по вопросам предстоящих выборов. Обучение было проведено ОЮЛ «Гражданский Альянс СКО».

    Все наблюдатели получили методические материалы (блокнот, памятка наблюдателя, права и обязанности наблюдателя).

    Главная задача этой работы - формирование института наблюдателей за процедурой голосования, подведением итогов, обеспечение гражданского общественного контроля за ходом выборов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане