Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Наблюдатели от ОБСЕ примут участие в выборах депутатов в РК

    7 Декабря 2020, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько наблюдателей зарегистрировалось на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане, сообщила член Центрально избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента открытия 22 октября 2020 года института международного наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан были проведены 2 заседания и аккредитованы 39 наблюдателей. Из них: 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; 6 наблюдателей в составе Миссии СНГ; 4 наблюдателя от Организации исламского сотрудничества», - уточнила Анастасия Щегорцова.

    Спикер добавила, что по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям периодически обновляются.

    «Так, по состоянию на 7 декабря 2020 года, в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 12 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и 11 наблюдателей от 5 иностранных государств. Из них: от государства Иордания – 3 наблюдателя; от Кыргызской Республики, Мальдивской Республики, Республики Молдовы, Турецкой Республики - по 2 наблюдателя от каждого государства», - добавила Анастасия Щегорцова.


    Автор:

    Серик Сабеков

    ОБСЕ Мажилис Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов
    Падение цен на жилье прогнозирует глава «Отбасы банка»
    Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по выплатам детям из Нацфонда
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду