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    Наблюдатели из Норвегии и Польши положительно оценили проведение выборов в Казахстане

    19 Марта 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные наблюдатели из разных стран продолжают следить за внеочередными выборами депутатов в Мажилис и маслихаты в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Международный наблюдатель от Польши Ежи Олендзкий посетил три избирательных участка в Астане и пока не заметил никаких правонарушений. По его словам, процедура голосования соответствует стандартам, обеспечена анонимность.

    «Я решил наблюдать за этим важным моментом в казахстанской истории, и мы считаем, это важный момент в процессе демократизации. Мы видим осуществление прогресса шаг за шагом», - сказал он во время пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

    Другой международный наблюдатель, Гленн Агунг Холе из Новергии, также положительно оценил проведение выборов в Казахстане.

    «Мы понимаем, что строительство демократии занимает много времени. В Норвегии мы строили демократию в течение трех поколений. Нельзя выстроить демократию за один день. Требуется время и важно это понимать, необходимо терпение для этого процесса», - поделился он своим мнением.

    Ранее сообщалось, что за выборами следит 61 наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.

    По состоянию на 8:15 к голосованию приступили все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. 59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Польша Норвегия Выборы в Мажилис
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