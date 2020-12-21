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    Наблюдатели ФПРК открыли «горячую линию»

    21 Декабря 2020, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканским штабом наблюдателей ФПРК в WhatsApp открыта «горячая линия» для приема жалоб по фактам нарушений избирательных прав граждан в электоральный период. Теперь об известных фактах давления на работников, связанных с предстоящими выборами, граждане могут сообщить по телефону +7 775 005 4242, сообщил председатель Республиканского штаба ФПРК Нурлан Утешев в ходе встречи с членами предвыборного штаба партии «Ауыл».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

    В заседании приняли участие председатель регионального штаба наблюдателей по г. Нур-Султан Толеген Кунадилов и член Республиканского штаба наблюдателей ФПРК Атакозы Нурланов.

    Делегацию от партии «Ауыл» представили руководитель предвыборного штаба Кайрат Айтуганов, а также члены штаба Толеутай Рахимбеков и Талгат Зейнуллин.

    Приветствуя участников, глава Республиканского штаба ФПРК рассказал о целях и задачах участия профсоюзов в наблюдении за выборами депутатов маслихатов и Мажилиса Парламента.

    Отметив значимость политического события, Нурлан Утешев напомнил о ключевых приоритетах Федерации профсоюзов по защите прав и интересов трудящихся граждан.

    «Наши общие усилия, направленные на защиту прав работников, получат новый импульс, если в законодательную ветвь власти войдут люди, продвигающие интересы Человека труда. Единство, справедливость, развитие – это главные принципы в деятельности Федерации профсоюзов, которые позволят сохранить основные демократические ценности общества», - отметил председатель штаба ФПРК.

    Он также проинформировал о ходе работы республиканского и региональных штабов наблюдателей, включая встречи с представителями политических партий, работодателями и трудовыми коллективами.

    Обширная работа проведена и по линии обучения пула наблюдателей. По словам Нурлана Утешева, численность наблюдателей сегодня составляет порядка 7 тысяч человек по всей республике.

    Более того, для эффективной реализации миссии по наблюдению, Республиканским штабом ФПРК усилено взаимодействие с другими общественными институтами Казахстана.

    «Мы консолидировали усилия с Гражданским Альянсом Казахстана и создали «Центр непартийного наблюдения», в рамках которого мы совместно проводим обучение наблюдателей в рамках лучших мировых стандартов, чтобы максимально эффективно осуществить процесс общественного наблюдения», - отметил Нурлан Утешев.

    Руководитель предвыборного штаба партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов в свою очередь выразил слова благодарности в адрес Федерации профсоюзов РК за инициативу независимого наблюдения за выборами.

    «Партия «Ауыл» поддерживает инициативу ФПРК. В наших интересах, чтобы предстоящие выборы прошли в справедливой обстановке. В своей предвыборной программе мы, в том числе говорим и о важности дальнейшего взаимодействия с профсоюзами Казахстана. В этом контексте нами представлен ряд предложений по дальнейшему развитию профсоюзного движения Казахстана», - отметил Кайрат Айтуганов.

    Председатель Республиканского штаба наблюдателей отметил важность укрепления дальнейших партнёрских отношений с партией. Вместе с тем он заверил, что это не отразится нейтральной позиции наблюдателей от профсоюзов.

    «Предложения по усилению профсоюзного единства и социальной защищенности профсоюзных членов представляют для нас особую ценность. Тем не менее, в избирательный период профсоюзы выступают за то, чтобы выборы прошли в условиях открытости, прозрачности и честной борьбы», - добавил председатель Республиканского штаба ФПРК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы-2021
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