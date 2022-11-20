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    Наблюдатель из США за три часа посетил шесть избирательных участков в Алматы

    20 Ноября 2022, 12:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вайц отметил, что за три часа посетил шесть избирательных участков в Алматы. По его словам, горожане, несмотря на погодные условия, старались посетить участки голосования утром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На специальном брифинге международный наблюдатель сообщил, что планирует посетить 20 участков, которые расположены в разных частях мегаполиса.

    «На избирательных участках я заметил людей разного возраста. Не было никаких протестов, я доволен увиденным», - отметил американец.

    Ричард Уильям Вайц добавил, что увидел много местных и иностранных наблюдателей из Франции и России.

    По его словам, в Казахстане к выборам относятся серьезнее, чем в США. Это одно из основных отличий. Наблюдатель заметил, что в США на выборы приходят меньше половины населения. Это зависит от штатов. Также в Америке запрещают наблюдателям находиться внутри избирательных участков, они находятся на улице за его пределами.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.

    По состоянию на 12:00 на выборах Президента РК проголосовали около 40% граждан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Президентские выборы - 2022
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