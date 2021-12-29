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    Наблюдать за животным миром и отслеживать пожары в ВКО будут с помощью дрона

    29 Декабря 2021, 15:15

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Беспилотный летательный аппарат передали под новый год лесникам Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    По информации Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в регионе сосредоточено больше половины лесных запасов, имеющихся в Казахстане. Так, площадь государственного лесного фонда области составляет 3,8 тысячи гектаров. Причем этот запас состоит в основном из древесины ценных хвойных пород – сосны, пихты, ели, лиственницы, сосны сибирской.

    – На территории области расположены пять природоохранных учреждений, 13 лесхозов, 59 охотничьих хозяйств. С целью охраны этой огромной территории в инспекции работают десять государственных инспекторов, регулярно проводятся оперативные рейды и проверки, – отметил руководитель ВКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Дилдабек Оразбаев.

    Для облегчения задач по охране лесов и животного мира Офис программ ОБСЕ в этом году передал специализированный беспилотный летательный аппарат Инспекции. Использование дрона поможет патрулировать земли лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и выявлять незаконные рубки, несанкционированное возведение построек в гослесфонде, предотвращать появление пожаров, искать возгорания при помощи тепловизора, наблюдать за животным миром с целью проведения учета животных.

    – Для нас вопрос экологической безопасности является одним из приоритетных направлений. Мы решили помочь инспекции лесного хозяйства патрулировать огромные территории. Дрон – один из самых хороших и эффективных мер по борьбе с браконьерством. Кроме того, его можно использовать в борьбе с пожарами или сейчас, зимой, когда человек не может пройти в труднодоступные места. Мы надеемся, что это устройство принесет пользу, – отметил заведующий отделом экономики и экологии Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Рати Джапаридзе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОБСЕ Восточно-Казахстанская область Экология Пожар
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