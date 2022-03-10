Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Наблюдается ли приток российских кадров в Казахстан - ответ главы Минтруда

    10 Марта 2022, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прокомментировал вопрос по поводу притока российских кадров в Казахстан из-за западных санкций в отношении РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сейчас внимательно отслеживаем, но на сегодня таких массовых потоков, чтобы российские граждане приходили к нам работать, такого не наблюдается», - прокомментировал журналистам Серик Шапкенов после заседания Правительства.

    Также министр ответил, что будут предпринимать в Казахстане, если выявится массовый поток специалистов.

    «Казахстан, РФ, Армения, Беларусь, Кыргызстан в едином экономическом союзе, поэтому трудовые ресурсы могут беспрепятственно перемещаться. Это единый трудовой рынок. И сейчас, и тогда, до этого момента они могли спокойно у нас работать», - сказал Серик Шапкенов.

    «В случае массового прихода, что мы можем сделать. Меры которые принимаем - это мониторинг рабочих мест. То есть, в первую очередь через центры занятости мы будем трудоустраивать в первую очередь наших граждан», - рассказал Серик Шапкенов.

    Глава Минтруда при этом отметил, что на начальном этапе нужно определить те профессии, которые в будущем будут нужны.

    «Мы опросили 40% молодых людей, и они, оказывается, сами не выбирали свою профессию. Любой гражданин России или Беларуси могут приехать к нам и работать, также как и наш гражданин может выехать на работу. На данный момент перегрева рынка мы не прогнозируем», - заявил министр труда и социальной защиты населения.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минтруда РК Занятость Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Более 94 тысяч человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай