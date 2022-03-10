Наблюдается ли приток российских кадров в Казахстан - ответ главы Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов прокомментировал вопрос по поводу притока российских кадров в Казахстан из-за западных санкций в отношении РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас внимательно отслеживаем, но на сегодня таких массовых потоков, чтобы российские граждане приходили к нам работать, такого не наблюдается», - прокомментировал журналистам Серик Шапкенов после заседания Правительства.

Также министр ответил, что будут предпринимать в Казахстане, если выявится массовый поток специалистов.

«Казахстан, РФ, Армения, Беларусь, Кыргызстан в едином экономическом союзе, поэтому трудовые ресурсы могут беспрепятственно перемещаться. Это единый трудовой рынок. И сейчас, и тогда, до этого момента они могли спокойно у нас работать», - сказал Серик Шапкенов.

«В случае массового прихода, что мы можем сделать. Меры которые принимаем - это мониторинг рабочих мест. То есть, в первую очередь через центры занятости мы будем трудоустраивать в первую очередь наших граждан», - рассказал Серик Шапкенов.

Глава Минтруда при этом отметил, что на начальном этапе нужно определить те профессии, которые в будущем будут нужны.

«Мы опросили 40% молодых людей, и они, оказывается, сами не выбирали свою профессию. Любой гражданин России или Беларуси могут приехать к нам и работать, также как и наш гражданин может выехать на работу. На данный момент перегрева рынка мы не прогнозируем», - заявил министр труда и социальной защиты населения.



