Наблюдаем обмен ударами «до крови» - глава ФИДЕ о матче за звание чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ход финального матча чемпионата мира по шахматам между Дином Лиженем и Яном Непомнящим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накал борьбы между Дином Лиженем и Яном Непомнящим таков, что он не мог оставить равнодушным ни одного любителя шахмат. Мы наблюдаем обмен ударами что называется «до крови», два спортсмена бьются за самый высокий титул, за самую большую мечту своей жизни, и каждая партия вызывает невероятный интерес у миллионов болельщиков», - сказал Аркадий Дворкович на церемонии посадки деревьев в столичном Сквере шахматистов.

Глава ФИДЕ заверил, что ожидал равной борьбы между соперниками.

«Я ожидал, что борьба будет примерно равная, поскольку у каждого из соперников есть свои сильные качества, они являются вторым и третьим шахматистами по рейтингу в мире. Количество результативных партий было неожиданным. Это спорт, после любой ошибки возникает очень острая борьба и это то, что нравится любителям шахмат», - добавил он.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Таким образом новый чемпион мира определится на тай-брейке в воскресенье, 30 апреля.



