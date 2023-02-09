Набережная реки Есиль будет благоустроена в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Набережная реки Есиль будет благоустроена в 2023 году. Об этом сообщил аким города Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с населением Байконурского района столицы жителями была поднята проблема благоустройства набережной реки Есиль.

«Участок набережной реки Есиль от реки Акбулак до Триатлон-парка находится в самом ужасном состоянии. Там постоянно торчат провода, раскопана брусчатка, вандализм», - отметил житель города.

На что аким заверил, что это проблема будет решена.

«По бюджету на благоустройство - в целом в этом году на озеленение, тротуары, парковые зоны бюджет значительно будет увеличен в каждом районе. В том числе Байконурском. По набережной, действительно, есть поручение Главы государства, планируется не только тот участок, о котором вы сказали, а в целом набережную значительно благоустроить», - заверил Женис Касымбек.



