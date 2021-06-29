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    00:06, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    На значительной части Казахстана 29 июня ожидаются короткие дожди

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На значительной части территории Казахстана ожидаются дожди. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В связи с прохождением атмосферных фронтов на западе, востоке и юго-востоке Республики Казахстан ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На севере – туман ночью и утром, на юго-востоке – град.

    В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах возможен град, местами скорость ветра достигнет 15–20 м/с, в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской, Костанайской областях ветер усилится до 15–20 м/с, днем в Западно-Казахстанской области возможен град. В некоторых районах Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

    В течение дня в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях будет сильная жара. В большинстве районов Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей, частично в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.

    В большинстве районов Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Алматинской областей – высокая пожароопасность.


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