На значительной части Казахстана 29 июня ожидаются короткие дожди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На значительной части территории Казахстана ожидаются дожди. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В связи с прохождением атмосферных фронтов на западе, востоке и юго-востоке Республики Казахстан ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На севере – туман ночью и утром, на юго-востоке – град.

В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах возможен град, местами скорость ветра достигнет 15–20 м/с, в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской, Костанайской областях ветер усилится до 15–20 м/с, днем в Западно-Казахстанской области возможен град. В некоторых районах Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В течение дня в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях будет сильная жара. В большинстве районов Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей, частично в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.

В большинстве районов Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Алматинской областей – высокая пожароопасность.