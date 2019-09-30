На заседании Совета ЕЭК Казахстан предложил прекратить затягивать устранение барьеров

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ ­- В Ереване состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Казахстанскую делегацию возглавлял первый заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Повестка заседания состояла из 17 вопросов по актуальным направлениям интеграционного сотрудничества. Были рассмотрены вопросы функционирования внутренних рынков, международного сотрудничества, таможенного и технического регулирования, цифровой повестки ЕАЭС, санитарных и фитосанитарных мер.

Казахстанская сторона, выступая по вопросу устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, внесла предложение ограничить сроки рассмотрения жалоб, поступающих от бизнеса в комиссию, тремя месяцами.

Как сообщила в кулуарах Совета вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова: «Действующий сегодня порядок устранения барьеров, с которыми сталкивается бизнес, не всегда позволяет обеспечить транспарентность». «Имеются факты, когда отдельные жалобы рассматриваются до 2,5 лет. То есть, по некоторым препятствиям комиссия пару лет думает барьер это или нет и только после этого принимает решение по его устранению», - сказала Ж. Кушукова.

Члены Совета ЕЭК поддержали предложение нашей страны о сокращении сроков устранения барьеров. Стоит отметить, что Казахстан неоднократно поднимал данный вопрос на различных уровнях. Однако в связи с отсутствием соответствующей реакции со стороны комиссии, нашей стороной инициативно были разработаны соответствующие поправки в порядок устранения барьеров. В ближайшее время они будут рассмотрены на площадке Евразийской экономической комиссии. Важным вопросом, обсужденным на заседании Совета ЕЭК, стал проект документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. «Мы договорились завершить работу над проектом документа к декабрю. При этом мы еще раз подтвердили нашу готовность полноценной реализации положений Договора ЕАЭС и Декларации только при условии наличия экономической составляющей в каждом рассматриваемом вопросе», - прокомментировала Жанель Кушукова после заседания. Для полноценной реализации цифровой повестки ЕАЭС всеми участниками союза одобрен порядок взаимодействия центров компетенций государств-членов ЕАЭС и ЕЭК. «Такой центр мы у себя создали в ноябре прошлого года на базе холдинга «Зерде», - сообщила Жанель Кушукова. – Коллеги положительно оценили наш опыт. Было решено наладить сотрудничество всех центров наших стран. Совместная работа позволит государствам-участницам ЕАЭС синхронизировать работу по цифровой трансформации экономик». Казахстан намерен добиться свободного доступа казахстанской алкогольной продукции на рынки стран-партнеров ЕАЭС. «Мы 7-й год пытаемся добиться равных условий доступа на рынки. Однако барьеры, которые существовали 7 лет назад, существуют до сих пор, - заявила вице-министр торговли и интеграции. – Еще при Таможенном союзе все стороны были готовы принять соответствующее соглашение. Но его разработка затянулась до настоящего времени». «Мы открыто заявили, что в случае, если стороны не готовы открыть свои рынки, то мы будем вынуждены принять равнозначные меры защиты своего рынка», - прокомментировала казахстанскую позицию Жанель Кушукова.