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    На заседании МВК внесены предложения по сокращению рейсов с Турцией – Минздрав

    14 Апреля 2021, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При каких условиях Минздрав РК может рекомендовать МВК ограничения авиасообщений с Турцией, как это уже сделала Россия?» - прозвучал вопрос от журналиста.

    «В Турции складывается достаточно сложная эпидемиологическая ситуация . Ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев. Если сравнивать с заболеваемостью в нашей стране, это практически в 5,5 раза больше по суточным показателям. Поэтому сегодня на заседании МВК были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. На сегодня эти предложения рассматриваются», - проинформировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.

    Ранее сообщалось, что Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Транспорт Безопасность Турция Общество Коронавирус в РК Коронавирус в мире
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