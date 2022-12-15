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    На заседании МВК озвучили меры безопасности в случае распространения коронавируса

    15 Декабря 2022, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов провел заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен», а также руководители регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В своем выступлении министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране с начала ноября текущего года отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. В сутки регистрируется до 235 случаев КВИ+ и до 40 случаев КВИ-. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 21 % (с 1001 до 1283 случаев в неделю).

    «На сегодняшний день все регионы – в зеленой зоне. В 15 регионах, показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции. В соответствии с постановлением Главного госсанврача при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в общественных местах», — отметила в своем докладе министр здравоохранения Ажар Гиният.

    Вице-премьер Алтай Кульгинов поручил руководителям госорганов, акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, усилить разъяснительную работу среди населения.

    На сегодня охват вакцинацией первым компонентом от общего населения составил 81,1 %, вторым компонентом – 79,3 %, то первую ревакцинацию получили 5,6 млн человек, или 70 % от подлежащего населения, повторную ревакцинацию – 1,1 млн человек, или 51,9 % от подлежащего населения.
    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Алтай Кульгинов Ажар Гиният
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