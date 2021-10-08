На заседании ЕЭК принят ряд решений по дальнейшему развитию интеграционных процессов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе состоявшегося на днях очередного заседания Советом Евразийской экономической комиссии под председательством Первого заместителя Премьер-Министра РК А. Смаилова рассмотрены порядка 30 вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

Согласно Основным направлениям международной деятельности в 2022 году продолжатся переговоры о преференциальных условиях торговли с Египтом, Израилем и Ираном. Будет рассмотрена целесообразность формирования зон свободной торговли с Индонезией, Монголией, Кореей, Туркменистаном, Катаром и др.

Также продолжится формирование тесных связей с международными организациями, как ООН, ОЭСР, ОДКБ, МОТ, IMDRF, МККЗР, Европейский союз, БРИКС, направленных исключительно на содействие торгово-экономическому сотрудничеству государств-членов ЕАЭС.

Решением Совета ЕЭК дополнено Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС. Теперь при ввозе, перемещении и транзите подконтрольных товаров могут использоваться ветеринарные сертификаты, оформленные в электронном виде. Оцифровка данных документов позволит исключить подделку ветеринарных сертификатов и стимулировать уполномоченные органы развивать национальные информационные системы.

Члены Совета ЕЭК приняли План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств – членов ЕАЭС на 2021-2024 годы, реализация которого должна способствовать комплексному решению проблемы сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС.

Среди мер, предусмотренных Планом, важным являются снятие на внутреннем рынке ЕАЭС ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий, развитие и применение на металлургических предприятиях ЕАЭС экологически чистых технологий переработки металлолома и развитие логистики в сфере перевозок отходов и лома черных и цветных металлов.

По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.



