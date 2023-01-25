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    На западе и юге Казахстана ожидается ясная погода

    25 Января 2023, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Запад, юг и юго-восток Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра. Значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается, однако на юго-востоке страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до 3 мороза - 2 тепла, в северных и горных районах 8 мороза.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Казгидромет Погода Природа
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