На западе и юге Казахстана ожидается ясная погода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Запад, юг и юго-восток Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра. Значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается, однако на юго-востоке страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до 3 мороза - 2 тепла, в северных и горных районах 8 мороза.



