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    На загородных трассах Казахстана запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима

    23 Августа 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях усиления контроля по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий МВД совместно с Комитетом автомобильных дорог и АО «НК «КазАвтоЖол» реализовало сервис по использованию камер на загородных трассах для фиксации нарушений скорости транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «33 программно-аппаратных комплекса «ZEREK-2» интегрированы с единым реестром административных производств, то есть отправка предписаний будет осуществляться нарушителям в автоматическом режиме. На сегодняшний день «ZEREK-2» готов к работе на автодорогах Шымкент – Кызылорда, Шымкент – граница Узбекистана, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Конаев – Талдыкорган и Астана – Павлодар. Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау – Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения», – сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

    За семь месяцев текущего года на дорогах страны зарегистрировано порядка семи тысяч дорожно-транспортных происшествий, где погибло свыше 1200 человек и порядка 8500 человек получили травмы различной степени тяжести. В том числе из-за нарушения скоростного режима на загородных трассах было зарегистрировано 730 ДТП, где погибло свыше 300 человек и пострадали более 1200 граждан. «На указанных трассах с 00:00 часов 25 августа комплексы «ZEREK-2» будут работать в штатном режиме. Пользуясь случаем, просим всех водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Ведь важнее вашей жизни ничего нет», – отметила Актоты Боранова.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Транспорт МВД РК Дороги
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