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    На южном полюсе Луны нашли серу, алюминий и железо

    1 Сентября 2023, 14:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индийский луноход «Прагьян» обнаружил на южном полюсе спутника нашей планеты серу и такие металлы, как алюминий и железо, сообщили в Индийской организации космических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Прибывший на Луну 23 августа индийский луноход подтвердил наличие серы на южном полюсе спутника Земли.

    Как сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO), на Луне также обнаружены кислород, железо, алюминий, кальций, хром и другие элементы.

    «Поиски водорода продолжаются», - отметили в ISRO.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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