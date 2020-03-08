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    На юго-западе Ирана произошло землетрясение

    8 Марта 2020, 18:11

    ТЕГЕРАН. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В приграничной с Ираком иранской провинции Хузистан произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает МИА «Казнформ» со ссылкой на Анадолу.

    По данным Сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился в поселке Саленд в пригороде Дизфула.

    Подземные толчки были зафиксированы в 13.17 по местному времени.

    Очаг землетрясения залегал на глубине девяти километров.

    Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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    Происшествия Иран
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