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    На юго-востоке Турции произошло второе за день землетрясение

    14 Марта 2023, 21:42

    АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано во вторник в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Эпицентр толчков располагался на расстоянии 100 км к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 5 км. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Это уже второе землетрясение, зафиксированное в юго-восточной провинции Кахраманмараш во вторник. 6 февраля в ней произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, приведшие к гибели более 48 тысяч человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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