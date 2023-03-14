На юго-востоке Турции произошло второе за день землетрясение

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано во вторник в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр толчков располагался на расстоянии 100 км к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 5 км. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Это уже второе землетрясение, зафиксированное в юго-восточной провинции Кахраманмараш во вторник. 6 февраля в ней произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, приведшие к гибели более 48 тысяч человек.



