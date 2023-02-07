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    На юго-востоке Турции из-под завалов удалось спасти более 7 300 человек

    7 Февраля 2023, 03:46

    АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Более 7 300 человек спасены в понедельник из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, которые продолжаются уже более 20 часов после произошедшего в Турции землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

    «Погибли 2 316 человек в результате землетрясения в Турции. 7 340 человек удалось спасти из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерывов», - говорится в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции превысило 1500. В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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