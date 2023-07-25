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    На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

    25 Июля 2023, 13:11

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В районе Козан южной турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 08:44 по местному времени. Очаг залегал на глубине 11,27 км.

    Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости Землетрясение Землетрясение в Турции
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