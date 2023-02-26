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    На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

    26 Февраля 2023, 10:45

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, в котором проживают около 210 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в южной части Турции на границе с Сирией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, в котором проживают около 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

    О пострадавших и разрушениях не сообщается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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