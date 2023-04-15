Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

    15 Апреля 2023, 19:21

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Адана на юге Турции в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Землетрясение зафиксировано в 12:37 по местному времени. Эпицентр находился в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 7 км.

    Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пострадавшим от землетрясений в Турции вручили ключи от новых домов
    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Акмолинка пострадала от эскалатора в Кокшетау
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров