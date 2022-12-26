На юге Сербии введен режим ЧП из-за утечки аммиака

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Десятки людей были госпитализированы с признаками отравления, а также главная международная автомагистраль на юге Сербии была закрыта для движения после того, как в воскресенье там с рельсов сошел товарный поезд, перевозивший аммиак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Власти города Пирот объявили чрезвычайное положение и попросили людей не покидать свои дома из-за потенциально опасной утечки газа.

Мэр города Владан Васич предупредил, что падение одной из цистерн в реку Нишава «вероятно, будет иметь последствия для растений и животных, обитающих ниже по течению».

О причинах схода поезда с рельсов ничего не сообщается.





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