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    На юге республики ожидаются сильные дожди

    1 Февраля 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие три дня северная половина республики по-прежнему будет находиться под влиянием поля повышенного давления, сохранится морозная, безветренная и ясная погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На остальной территории Казахстана, под влиянием атмосфеных фронтальных разделов, прогнозируются осадки: на западе страны преимущественно снег, на востоке - снег с низовой метелью, а в южной половине республики прогнозируются осадки, временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

    Также ожидается повышение температуры воздуха в южных регионах днем до 7-12 тепла. На севере и юге страны - туман, на юге - усиление ветра.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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