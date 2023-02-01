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На юге республики ожидаются сильные дожди

1 Февраля 2023, 13:10
На юге республики ожидаются сильные дожди

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие три дня северная половина республики по-прежнему будет находиться под влиянием поля повышенного давления, сохранится морозная, безветренная и ясная погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На остальной территории Казахстана, под влиянием атмосфеных фронтальных разделов, прогнозируются осадки: на западе страны преимущественно снег, на востоке - снег с низовой метелью, а в южной половине республики прогнозируются осадки, временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также ожидается повышение температуры воздуха в южных регионах днем до 7-12 тепла. На севере и юге страны - туман, на юге - усиление ветра.


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