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    На юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи

    21 Мая 2020, 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выявлены и обработаны первые очаги распространения марокканской саранчи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В 2020 году в республике ожидается распространение стадных и нестадных саранчовых вредителей на 824 тысячах гектар.

    В соответствии с этими прогнозами, Министерством сельского хозяйства РК с прошлого года проведена масштабная подготовка к мероприятиям по борьбе с сельхозвредителями. В частности, из республиканского и местных бюджетов выделены 1,5 миллиарда тенге, на которые закуплены препараты различных групп пестицидов, а также услуги по химобработкам на всю прогнозируемую площадь.

    Специалисты Минсельхоза отмечают, что в ходе поиска очагов саранчовых вредителей при помощи GPS навигаторов и трекеров по всей республике планируется обследовать около 40 млн га.

    Первые защитные мероприятия начались в южных регионах республики с 10 апреля. В Туркестанской и Жамбылской областях на 143 тысячах гектар была обнаружена Мароккская саранча. К настоящему моменту обработано более 67% заселенной ими площади.

    В других регионах химические обработки начнутся по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей. На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования. Об этом специалисты Минсельхоза Казахстана заранее договорились с коллегами из РФ, Китая и Узбекистана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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