На юге Казахстана началось совместное с Узбекистаном учение «Калкан-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Гвардейском гарнизоне началось совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Узбекистан «Калкан-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

От Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения военнослужащие двух стран в составе сводного тактического отряда отработают вопросы организации и проведения совместной специальной операции.

Учение направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений в ходе организации и проведения специальной операции, повышение выучки личного состава подразделений специального назначения, а также развитие международного военного сотрудничества.

Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана «Калкан-2021» завершится 5 ноября текущего года.



