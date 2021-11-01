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    На юге Казахстана началось совместное с Узбекистаном учение «Калкан-2021»

    1 Ноября 2021, 21:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Гвардейском гарнизоне началось совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Узбекистан «Калкан-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    От Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

    В ходе учения военнослужащие двух стран в составе сводного тактического отряда отработают вопросы организации и проведения совместной специальной операции.

    Учение направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений в ходе организации и проведения специальной операции, повышение выучки личного состава подразделений специального назначения, а также развитие международного военного сотрудничества.

    Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана «Калкан-2021» завершится 5 ноября текущего года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Учения Армия Узбекистан Минобороны РК Вооруженные силы
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