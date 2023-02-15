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    На юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки

    15 Февраля 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В отдельных регионах Казахстана пройдет снег, на юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Обширный антициклон будет формировать погоду на большей части Казахстана, лишь западные районы будут под влиянием циклона, который смещается с запада на восток.

    Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах республики пройдет снег, на юге и юго-востоке страны будут осадки в виде дождя и снега. 16-18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В южной половине республики ожидаются гололедные явления, в горных и предгорных районах туманы. В северной половине республики временами будет усиливаться ветер и низовая метель.

    Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют штормовую погоду в восьми регионах Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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