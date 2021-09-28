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    На выставке горного оборудования ЧЕТРА представит обновленный бульдозер

    28 Сентября 2021, 13:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29 сентября в Алматы начинает работу 26-ая Центрально-Азиатская международная выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов». Российская компания «ЧЕТРА» представит на ней одну из самых популярных моделей техники для горнодобывающей отрасли – бульдозер ЧЕТРА Т25 с премиум-кабиной, передает МИА «Казинформ».

    26-ая Центрально-Азиатская международная выставка «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» будет работать с 29 сентября по 1 октября в городе Алматы, в выставочном центре «Атакент». Российская компания «ЧЕТРА» представит на своем стенде бульдозер ЧЕТРА Т25, усовершенствованный за счет обновления кабины оператора. Кабина премиум-класса была разработана с учетом специфики работы в добывающей отрасли.

    «Горнодобытчики привыкли работать в непростых условиях. Это напряженный труд и многочасовые смены. И здесь важна не только надежность техники, но и удобство ее эксплуатации. Поэтому для комфорта работы специалистов мы внедрили премимум-кабину», - говорят в компании.

    Главная особенность новой кабины - управление ходом бульдозера происходит при помощи всего одного джойстика. В кабине установлены два многофункциональных монитора, которые позволяют контролировать основные параметры работы машины. За счет большей площади остекления и измененного каркаса кабины достигается лучшая обзорность, что тоже немаловажно в условиях горнодобывающих работ.

    У гостей выставки будет возможность лично оценить комфорт и современный дизайн обновленного бульдозера. А специалисты компании «ЧЕТРА» готовы обсудить технические характеристики, особенности эксплуатации машин в условиях конкретного предприятия.

    Также на стенде российской компании можно будет ознакомиться с номенклатурой запасных частей бренда ЧАЗ. Чебоксарский агрегатный завод – производитель ходовых систем к гусеничной технике с 65-летней историей. Предприятие изготавливает более 3000 наименований оригинальных запасных частей и комплектующих к бульдозерам, тракторам, экскаваторам, трубоукладчикам, погрузчикам.

    Весь модельный ряд техники ЧЕТРА указан на сайте www.chetra.ru . Получить консультацию специалиста или узнать, где на выставке расположен стенд компании, можно по телефону +7 917 650 40 72 (Андрей Миронов).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Промышленность
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