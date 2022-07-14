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    На высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов указал Президент

    14 Июля 2022, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблема занятости молодежи не решена до конца, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас настало время сосредоточиться на вопросах по трудоустройству молодежи. Ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей. В стране создаются условия для саморазвития подрастающего поколения. Но, несмотря на конкретные меры, проблема занятости молодежи остается не до конца решенной», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    Также Президент сообщил, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы значительно выше, по сравнению со средним показателем по стране.

    «Особенно в городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Северо – Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Правительство и акимы областей должны уделить этому вопросу особое внимание. По окончании года подведем соответствующие итоги», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент поручил запустить Цифровую карту семьи до конца года, также внедрить Социальный кошелек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Занятость Молодежь Заседание Правительства с участием Президента РК Токаев Касым-Жомарт
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