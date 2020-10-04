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    На выборах в Кыргызстане зарегистрировано 15 фактов нарушения - МВД

    4 Октября 2020, 18:17

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - 15 фактов нарушения избирательного процесса зарегистрировано на 17.00 в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела следственной службы МВД КР Султан Макилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из 15 фактов нарушения избирательного процесса - в Бишкеке зарегистрировано 3 факта, в Джалал-Абадской области – 5, в Ошской области – 3, в Чуйской области – 4.

    «Среди них есть преступления и проступки. Среди преступлений зарегистрировано 6 фактов подкупа голосов, препятствие избирательному праву – 3. По легкому хулиганству - 6 фактов», - сказал он.

    Автор:

    Медет Ахметов

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