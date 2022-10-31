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    На выборах в Бразилии победил бывший президент Лула да Силва

    31 Октября 2022, 07:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основатель левой Партии трудящихся и экс-президент Лула да Силва побеждает на выборах в Бразилии. Согласно окончательным результатам Высшего избирательного суда (выполняющего в стране функции ЦИК), за него проголосовали 51% избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    С начала подсчета голосов лидерство захватил действующий глава государства Жаир Болсонару, но Лула да Силва позже перегнал его. У Жаира Болсонару около 49% голосов.

    Ранее сообщалось, что в выборах приняли участие еще 9 кандидатов. Голосование в Бразилии обязательно для более чем 156 млн граждан страны, имеющих право голоса. Жаир Болсонару баллотировался на второй срок после четырех лет пребывания у власти.

    Лула Да Силва впервые занял пост президента в 2002 году и через четыре года успешно переизбрался. 12 июля 2017 года его приговорили к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмыванию денег. В ноябре 2019 года он вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.


    Фото: CARL DE SOUZA / AF



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