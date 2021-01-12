На выборах проголосовали около 130 тысяч военнослужащих и членов их семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в оборонном ведомстве рассмотрели основные вопросы текущей жизнедеятельности армии. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В воинских частях и военных учебных заведениях было образовано 19 избирательных участков. На них приняло участие в выборах более 11 тысяч военнослужащих срочной службы и курсантов. При этом, присутствующими на данных участках наблюдателями нарушений замечено не было.

Всего от Вооруженных сил проголосовало около 130 тысяч военнослужащих, представителей гражданского персонала и членов их семей.

Министр обороны поблагодарил руководство воинских частей за организованное проведение выборов, а личный состав за сознательность и активную гражданскую позицию.

В конце декабря 2020 года местными органами военного управления завершена призывная кампания, в ходе которой в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано более 17 тысяч человек. При подведении итогов отмечено стопроцентное выполнение плана призыва в прошедшем году. Также подчеркнуты своевременно предпринятые санитарно-эпидемиологические меры и обязательное неоднократное ПЦР-тестирование призывников, что позволило избежать массового заражения военнослужащих коронавирусной инфекцией.

Руководителем оборонного ведомства даны указания по разработке нормативных правовых актов по организации призыва в 2021 году с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Важными для Вооруженных Сил должны стать мероприятия по решению социальных вопросов военнослужащих, в том числе требующие внесения изменений в законодательство. Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что все меры должны приниматься сбалансированно, как с учетом поддержания боевой готовности, так и соблюдения законных прав военнослужащих.

Отдельно должностным лицам поручено спланировать мероприятия по оснащению войск современным вооружением и военной техникой.

Главнокомандующими доложено о ходе боевой подготовки. В январе в Вооруженных Силах началось слаживание отделений. На занятиях военнослужащие изучат тактику боевых действий в составе подразделений, а также практически отработают основные нормативы при выполнении боевых задач. Слаживание отделений завершится в конце месяца проведением боевых стрельб.

В связи с неблагоприятными погодными условиями министром обороны обращено внимание на полное обеспечение личного состава в ходе боевой подготовки необходимым обмундированием и экипировкой. Даны указания усилить контроль за исправностью систем отопления и водоснабжения в военных городках, соблюдением температурного режима в жилых и служебных помещениях.

Поручено принять меры противопожарной безопасности, а также обеспечить постоянную готовность эвакуационной и снегоуборочной техники для применения в случае возникновения нештатных ситуаций.