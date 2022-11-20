На выборах Президента РК проголосовали 69,31% избирателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Секретарь ЦИК Мухтар Ерман озвучил данные по явке на выборы Президента РК к настоящему моменту, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,31 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 80,18 %

2. по Акмолинской области – 78,87 %

3. по Актюбинской области – 72,20 %

4. по Алматинской области – 72,10 %

5. по Атырауской области – 70,87 %

6. по Западно-Казахстанской области – 67,77 %

7. по Жамбылской области – 79,57 %

8. по области Жетісу – 81,43 %

9. по Карагандинской области – 78,39 %

10. по Костанайской области – 79,28%

11. по Кызылординской области – 80,31 %

12. по Мангистауской области – 66,18 %

13. по Павлодарской области – 77,58 %

14. по Северо-Казахстанской области – 78,24%

15. по Туркестанский области – 80,37 %

16. по области Ұлытау – 75,48 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49%

18. по г. Астана – 48,67%

19. по г. Алматы – 28,72 %

20. по г. Шымкент – 59,79%.

Таким образом, более 80% составила явка в четырех регионах страны.

Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране.

Кроме того, продолжают свою работу 57 избирательных участков за рубежом. Еще один участок в Сан-Франциско начнет работу в 21:00 по времени Астаны.



