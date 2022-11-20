На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на 18:00 получило бюллетени 8 108 668 граждан. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 18:05 20 ноября бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал Шавкат Утемисов на брифинге в ЦИК.
В том числе:
1. по Абайской области – 78,88%
2. по Акмолинской области – 75,82%
3. по Актюбинской области – 71,23%
4. по Алматинской области – 70,92%
5. по Атырауской области – 67,88%
6. по Западно-Казахстанской области – 64,77%
7. по Жамбылской области – 77,27%
8. по Жетисуской области – 77,08%
9. по Карагандинской области – 77,80%
10. по Костанайской области –77,56%
11. по Кызылординской области – 77,20%
12. по Мангистауской области – 64,57%
13. по Павлодарской области – 77,12%
14. по Северо-Казахстанской области – 77,46%
15. по Туркестанский области – 80,25%
16. по Улытауской области – 74,45%
17. по Восточно-Казахстанской области – 76,81%
18. по Астане – 48,01%
19. по Алматы – 27,93%
20. по Шымкенту – 59,56%
Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.