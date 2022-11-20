На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на 18:00 получило бюллетени 8 108 668 граждан. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 18:05 20 ноября бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал Шавкат Утемисов на брифинге в ЦИК.

В том числе:

1. по Абайской области – 78,88%

2. по Акмолинской области – 75,82%

3. по Актюбинской области – 71,23%

4. по Алматинской области – 70,92%

5. по Атырауской области – 67,88%

6. по Западно-Казахстанской области – 64,77%

7. по Жамбылской области – 77,27%

8. по Жетисуской области – 77,08%

9. по Карагандинской области – 77,80%

10. по Костанайской области –77,56%

11. по Кызылординской области – 77,20%

12. по Мангистауской области – 64,57%

13. по Павлодарской области – 77,12%

14. по Северо-Казахстанской области – 77,46%

15. по Туркестанский области – 80,25%

16. по Улытауской области – 74,45%

17. по Восточно-Казахстанской области – 76,81%

18. по Астане – 48,01%

19. по Алматы – 27,93%

20. по Шымкенту – 59,56%

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.



