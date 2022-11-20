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    На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей

    20 Ноября 2022, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на 18:00 получило бюллетени 8 108 668 граждан. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 18:05 20 ноября бюллетени получили 67,85% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал Шавкат Утемисов на брифинге в ЦИК.

    В том числе:

    1. по Абайской области – 78,88%

    2. по Акмолинской области – 75,82%

    3. по Актюбинской области – 71,23%

    4. по Алматинской области – 70,92%

    5. по Атырауской области – 67,88%

    6. по Западно-Казахстанской области – 64,77%

    7. по Жамбылской области – 77,27%

    8. по Жетисуской области – 77,08%

    9. по Карагандинской области – 77,80%

    10. по Костанайской области –77,56%

    11. по Кызылординской области – 77,20%

    12. по Мангистауской области – 64,57%

    13. по Павлодарской области – 77,12%

    14. по Северо-Казахстанской области – 77,46%

    15. по Туркестанский области – 80,25%

    16. по Улытауской области – 74,45%

    17. по Восточно-Казахстанской области – 76,81%

    18. по Астане – 48,01%

    19. по Алматы – 27,93%

    20. по Шымкенту – 59,56%

    Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Президентские выборы - 2022
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