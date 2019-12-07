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    На встрече по Сирии в Казахстане обсудят борьбу с остатками террористов

    7 Декабря 2019, 00:13

    РИМ. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Борьба с остатками террористических группировок и гуманитарные вопросы, включая обмен пленными, будут обсуждаться в Нур-Султане на встрече в астанинском формате 10-11 декабря. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии международной конференции «Средиземноморские диалоги», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Вот уже 14-я встреча в астанинском формате пройдет на следующей неделе в столице Казахстана. И там будет рассмотрен ход выполнения договоренностей о деэскалации, о завершении борьбы с остатками террористических группировок, - сказал он. - Там же будут рассматриваться гуманитарные вопросы, включая оказание гуманитарного содействия сирийскому населению, создание условий для возвращения беженцев, обмен пленными и удерживаемыми лицами. И там, конечно же, будет рассмотрен политический процесс».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Сирия
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