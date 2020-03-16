На всех таможенных постах Туркестанской области будут проводить дезинфекционные работы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для недопущения проникновения коронавируса на территорию Туркестанской области на границе предпринимается ряд мер, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Дезинфекционные работы будут проводиться на территории пограничных контрольно-пропускных пунктов. Санитарные врачи будут обрабатывать и здания. Дезинфекционные работы будут идти около двух часов, и на это время контрольно-пропускные пункты закроются. Обработку планируется проводить каждую неделю по средам и четвергам. Ведомство приносит извинения за временные неудобства, но отмечает, что это делается ради безопасности жителей и гостей региона.

По данным ведомства, границу с Узбекистаном можно пересечь через шесть таможенных постов: «Казыгурт», «Жибек жолы», «Капланбек», «Сарыагаш», «Бауыржан Конысбаев» и «Атамекен». На них объявлен новый уровень чрезвычайной ситуации, и все пункты пропуска работают в штатном режиме. Санитарный контроль действует круглые сутки, и под особым контролем санэпидемиологов и пограничников - лица, которые прибывают в Туркестанскую область из Китая и других стран.

Напомним, на всех таможенных постах установлены тепловизоры с инфракрасными камерами и ручными измерительными приборами. Они позволяют на расстоянии до 15 метров обнаружить человека с повышенной температурой тела. В этом случае система подаст сигнал специалисту, который следит по монитору за происходящим на пограничных пропускных пунктах.