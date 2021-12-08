Стабилизированы цены на все социально значимые продовольственные товары в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года стабилизационный фонд города Нур-Султана выдал 15 займов на стабилизацию цен 19 наименований СЗПТ. По льготным займам законтрактовано 35 тысяч тонн продуктов. Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары стабфонд города Нур-Султана выдает льготные займы по «оборотному механизму» со ставкой вознаграждения 0,01%. Механизм выдачи льготных кредитов эффективнее механизма закупа и хранения продуктов на складах, говорят в стабфонде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу СПК «Astana».

«Привлечение бизнеса к сдерживанию цен на СЗПТ помогает увеличить объем стабилизированной продукции и количество точек продаж. В связи с небольшим сроком и особыми условиями хранения нелегко было содержать на складе мясо и молочную продукцию, поэтому мы хранили бакалею, овощи и крупы. Это всего 10 наименований. К тому же, при механизме закупа, продукты из стабфонда выпускались на рынок только в период резкого скачка цен и в межсезонье. Сегодня цены стабилизированы круглый год» -, сообщил Жасулан Мукашев, директор департамента продовольственной безопасности АО «СПК «Astana».

Выделенные по «оборотному механизму» средства помогают избежать резкого скачка цен и нехватки продовольствия. В столице продукты со стабилизированными ценами продаются в 400 торговых точках. Среди них есть как крупные сети: Магнум, Астыкжан, Вкусмарт, Акмол, Анвар и т.д., так и небольшие магазины у дома. Сейчас в столице сдерживается стоимость на все наименования из СЗПТ. Цены, установленные предпринимателями по договорам, ниже рыночных на 10-15%.

Отметим, что вся информация о стабилизированных ценах и точках реализации представлены на сайте www.astana-spk.kz. Для получения возвратных средств по льготной ставке предпринимателям нужно обратиться в ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства».