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    На возмущения горожан о закрытии улиц ответил аким Петропавловска

    21 Июня 2022, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска недовольны затянувшимся ремонтом улиц и вынужденным ограничением движения по ним. Аким города Булат Жумабеков в социальных сетях проинформировал о ходе работ и когда откроют дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежедневно в часы пик движение по улицам Петропавловска замедляется. В городе - непривычные пробки. Причина – в ремонте сразу нескольких улиц. Особенно много нареканий вызывает длительное строительство канализации по улице Букетова. Ее закрыли еще в конце апреля. После многочисленных возмущений горожан туда выезжал аким области Кумар Аксакалов. Но прошел почти месяц – улица по-прежнему закрыта. Б. Жумабеков осторожно пообещал, что проезд откроется 1-го июля.

    «Здесь уже выполнили устройство линии закрытой ливневой канализации, водоприемных колодцев и трубопровода. Вместе с тем, ведется подключение центральной ливневой системы. Подрядчик приступил к работам по восстановлению нарушенного покрытия. 1-го июля планируем обеспечить проезд», - проинформировал градоначальник.

    Сроков завершения реконструкции участка по улице Жумабаева аким города не сообщил, но заверил, что темпы работ ускорят.

    «Работы были замедлены в связи с тем, что один дом, по территории которого должен проходить новый водопровод, был снесен позавчера. Дело рассматривалось в суде, темпы работ были замедлены. В настоящее время они возобновлены в ускоренном режиме», - проинформировал Б. Жумабеков.

    Он считает, что реконструкция этого участка показала необходимость постепенного перехода от средних ремонтов именно к такому виду работ.

    «Несмотря на то, что работы во время реконструкции проводятся дольше, в комплексе проблемы решаются на более качественном уровне. В частности, здесь помимо расширения дорожного полотна и укладки нового покрытия требуется замена изношенных сетей водопровода. На этом отрезке планируется прокладка новой ливневой канализации, установка современного освещения и новых светофоров», - отметил Б. Жумабеков.

    Реконструкцию проводят на улице Горького, строительство – по улицам Громовой и Алтынсарина. Средний ремонт – на участках улиц Парковая и Н. Назарбаева. На последнем сняли асфальт, завершить работы, по словам градоначальника, должны к концу июня. По улице Парковой будут строить открытую ливневую канализацию и только после этого положат асфальт.

    «Реализация ряда инфраструктурных проектов города, конечно, повлияла на изменения маршрутов транспорта, в том числе и общественного. Возникли неудобства для горожан. Но эти проекты однозначно улучшат инфраструктуру города. К примеру, прокладка ливневых канализаций даст возможность не только сохранить дорожное полотно, но здания и сооружения. Особенно это касается подвалов домов, которые постоянно затапливают воды. Встретился с каждым подрядчиком. Определили конкретные сроки, графики работ», - сообщил Б. Жумабеков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Регионы Казахстана Общество Дороги
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