На Восточном побережье США – самый сильный снегопад за четыре года

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На Восточное побережье США обрушилась снежная буря, которую считают самой сильной за последние четыре года. Эксперты предупреждают, что вскоре может начаться так называемый «взрывной циклон», когда происходит резкое падение давления, сопровождающееся сильным ветром и обильными осадками. Есть также вероятность, что из-за низкой температуры во Флориде начнут падать с деревьев ящерицы-игуаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В Нью-Йорке выпало уже около 30 см снега, а в Бостоне размер снежного покрова может достигнуть 61 см (предыдущий рекорд - 70 см снега - был установлен в этом городе в 2003 году). В прибрежных районах власти предупреждают о возможных наводнениях. В других областях ожидаются порывы ветра ураганной силы.

Чрезвычайное положение объявлено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд и Вирджиния.

Из-за плохой погоды утром в субботу около 80 тыс. домохозяйств в штате Массачусетс остались без электричества. О возможных перебоях местные власти предупредили еще в пятницу. Также отменены около 5 тыс. внутренних авиарейсов, планировавшихся на выходные.

Что такое «взрывной циклон»?

По словам экспертов, в ближайшее время на Восточном побережье США может произойти метеорологическое явление, известное как «взрывной циклон», его иногда также называют «погодной бомбой», поэтому процесс формирования такого циклона американские ученые прозвали «бомбогенезом».

Это значит, что холодный воздух смешается с теплыми воздушными массами с моря, в результате чего атмосферное давление быстро упадет. Тогда образуется циклон, вызывающий сильный ветер и обильные осадки. Для того чтобы циклон отнесли к разряду «взрывных», давление в его центре должно упасть на 24 миллибара за 24 часа.

Впрочем, как отмечает американская телекомпания CBS, такие явления в США происходят несколько раз в год, а последний «взрывной циклон» ударил по Восточному побережью 27 октября прошлого года.

Национальная метеорологическая служба в Бостоне рекомендует гражданам по возможности оставаться дома. «Если вы вынуждены покинуть свой дом, возьмите с собой набор для выживания в зимних условиях. Если вы потеряетесь, оставайтесь рядом с автомобилем», - рекомендуют синоптики.

Помимо штата Массачусетс, шторм покрыл снегом Нью-Джерси, Филадельфию и другие районы.

Массачусетский метеоролог Брайс Уильямс тем в беседе с New York Times сказал, что наиболее сильными осадки будут в субботу вечером, а потом циклон пойдет на спад. «Если вам не нужно непременно выходить, мы всем советуем остаться дома до воскресенья», - говорит Уильямс.

На всем северо-востоке США впервые с 2018 года действует штормовое предупреждение.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в субботу закрыл террасы ресторанов и кафе, также отменена вакцинация от коронавируса.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что шторм «может быть опасным для жизни», поэтому местным жителям лучше «запастись пивом и переждать».

Как быть в случае игуанопада?

Ожидается, что во Флориде из-за резкого падения температуры войдут в ступор и начнут падать с деревьев ящерицы-игуаны. Это не раз происходило в прошлом.

Местные журналисты даже публикуют карту региона, где возможен игуанопад.

А местное ведомство по охране дикой природы в своем «Фейсбуке» дает советы, как себя вести с упавшими животными.

В числе рекомендаций: ни в коем случае не приносить их домой или в свою машину (они могут оттаять и пустить в ход свои острые зубы и когти), не переносить животных в другую местность (это противоречит закону), если они очень мешают владельцам домов, их можно гуманно убить (во Флориде закон их жизнь не защищает, но жестокость в отношении игуан проявлять нельзя).



