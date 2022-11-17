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    На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге

    17 Ноября 2022, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на запрос депутатов Сената сообщил, что на сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья выделили 500 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы проектно-сметная документация прошла процедуру государственной экспертизы. Положительное заключение государственной экспертизы получено в сентябре текущего года и при корректировке республиканского бюджета на 2022 год выделили средства на начало реализации проекта в сумме 500 млн тенге», - сообщил глава Правительства.

    Согласно приведенным данным, за счет выделенных средств на сегодняшний день объем выполненных земляных работ составляет 125 624 кубометра (перекопка и выравнивание грунта). Также на плотине на расстоянии 1 километра расчищен растительный слой.

    «Для дальнейшей реализации проекта Министерством экологии, геологии и природных ресурсов подготовлена бюджетная заявка на финансирование строительно-монтажных работ в 2023-2024 годы. Ее рассмотрят в установленном порядке в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023-2025 годы», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология Алихан Смаилов
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